Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 08:35

Происшествия

ЛЭП и гараж повреждены в Воронежской области из-за атаки БПЛА

Фото: 123RF.com/karimpard

Линии электропередачи (ЛЭП) и частный гараж повреждены в результате атаки вражеских БПЛА на Воронежскую область. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу региона Александра Гусева.

Уточняется, что пострадавших среди мирных жителей не было. При этом власти области уже принимают меры для восстановления электроснабжения и устранения последствий атаки.

В ночь на 17 декабря российские силы ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. В том числе 10 из них удалось сбить над Воронежской областью.

В это же время из-за падения обломков БПЛА в Славянском районе Краснодарского края пострадали двое мирных жителей. Их госпитализировали. Кроме того, из-за атаки пострадали как минимум пять частных домов в Славянске-на-Кубани и в поселке Прибрежный.

За время СВО уничтожено 669 самолетов и 283 вертолета ВСУ

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика