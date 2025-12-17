ЛЭП и гараж повреждены в Воронежской области из-за атаки БПЛА

Фото: 123RF.com/karimpard

Линии электропередачи (ЛЭП) и частный гараж повреждены в результате атаки вражеских БПЛА на Воронежскую область. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу региона Александра Гусева.

Уточняется, что пострадавших среди мирных жителей не было. При этом власти области уже принимают меры для восстановления электроснабжения и устранения последствий атаки.



В ночь на 17 декабря российские силы ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. В том числе 10 из них удалось сбить над Воронежской областью.

В это же время из-за падения обломков БПЛА в Славянском районе Краснодарского края пострадали двое мирных жителей. Их госпитализировали. Кроме того, из-за атаки пострадали как минимум пять частных домов в Славянске-на-Кубани и в поселке Прибрежный.

