Средства ПВО уничтожили за ночь 94 беспилотника над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на среду, 17 декабря. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было ликвидировано над Краснодарским краем и Ростовской областью – 31 и 22 беспилотника соответственно. Еще 10 БПЛА сбили в Воронежской области, по 8 дронов – в Саратовской области, над Азовским и Черным морями, 4 – в Волгоградской области и еще 3 – в Брянской области.

В Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА ранения получили два мирных жителя. Пострадавших госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего были повреждены не менее пяти частных домов.

Ранее украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате атаки серьезные повреждения получила инженерная инфраструктура города. Также в шести многоквартирных домах и одном частном было повреждено остекление.