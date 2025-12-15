01:25Происшествия
Украина нанесла ракетный удар по Белгороду
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Вооруженнные Силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Врезультате атаки серьезные повреждения получила инженерная инфраструктура города. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
Также в 6 многоквартирных домах и одном частном доме было повреждено остекление. Данные о других последствиях удара уточняется.
По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.
Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО украинского дрона, летевшего в сторону Москвы. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают столичные оперативные службы.
