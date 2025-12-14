Фрагменты БПЛА вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фрагменты БПЛА вызвали возгорание неподалеку от территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

По предварительным данным, за территорией НПЗ возле одного из контрольно-пропускных пунктов воспламенилась газовая труба. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. На данный момент пламя потушено.

В результате случившегося никто не пострадал. Также в Северском районе не было выявлено повреждений.

В ночь на 14 декабря дежурные силы ПВО перехватили и сбили 141 украинский БПЛА над регионами России. По данным Минобороны РФ, 35 дронов было ликвидировано над Брянской областью, 32 – над Крымом, 22 – в небе над Краснодарским краем, 15 – над Тульской областью, 13 – над Калужской областью, 7 – над территорией Курской области.

Еще 4 БПЛА были сбиты над территорией Рязанской области, 4 – над Ростовской областью, 3 – над территорией Белгородской области, 2 – над Ленинградской областью, 1 – над Смоленской областью, 1 – над Псковской областью, 1 – над территорией Новгородской области и 1 – в небе над Подмосковьем.

