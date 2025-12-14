Возгорание произошло на нефтебазе в Волгоградской области из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

Возгорание произошло на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что на месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Ведется эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов. Для них развернут ПВР в МУП Урюпинская гостиница.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Украина с помощью дронов атаковала Васильевский зоопарк в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате происшествия была повреждена территория центра для животных. Там оказались выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми. Также ранения получил лев.