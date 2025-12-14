Силы ПВО ликвидировали 94 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили над регионами России 94 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени в субботу, 13 декабря. Над Крымом был сбит 41 БПЛА, 24 – над Брянской областью, 7 – над территорией Смоленской области, 6 – в небе над Белгородской областью, 6 –над территорией Курской области.

Также 5 дронов было сбито над Орловской областью, 3 – над территорией Тульской области, 1 – над Калужской областью и 1 – над территорией Липецкой области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО уничтожили 41 украинский дрон над регионами России в ночь на субботу, 13 декабря. Из них 28 – над Саратовской областью, еще по 4 – над Воронежской областью и Ростовской областью.

Также по два дрона ликвидированы над Белгородской областью и Крымом, один – над Волгоградской областью.