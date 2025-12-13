Средства ПВО сбили за ночь 41 вражеский БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

В частности, 28 воздушных целей ликвидированы над Саратовской областью, а еще по 4 БПЛА сбили над Воронежской областью и Ростовской областью. Также по два дрона нейтрализованы над Белгородской областью и Крымом, а еще один – над Волгоградской областью.

Ранее, в ночь на 11 декабря, силы ПВО сбили 287 украинских дронов над российскими регионами. В частности, 118 беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью, 40 – над Калужской областью и еще 40 дронов над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, которые летели в сторону столицы.

Кроме того, 27 беспилотников были уничтожены над Тульской областью, 19 БПЛА – над Новгородской областью, а 11 – над Ярославской областью. Помимо этого, 10 дронов удалось сбить над Липецкой областью, 6 – над Смоленской областью и по 5 аппаратов – над территориями Курской и Орловской областями.

