11 декабря, 08:50

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 287 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 287 украинских БПЛА над российскими регионами в ночь на 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 118 беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью, 40 – над Калужской областью и еще 40 дронов над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, которые летели в сторону столицы.

Кроме того, 27 беспилотников были уничтожены над Тульской областью, 19 БПЛА – над Новгородской областью, а 11 – над Ярославской областью. Помимо этого, 10 дронов удалось сбить над Липецкой областью, 6 – над Смоленской областью и по 5 аппаратов – над территориями Курской и Орловской областями.

Еще 4 БПЛА были перехвачены над Воронежской областью, а 2 дрона – над Рязанской областью.

Ранее 80 жителей одного из многоквартирных домов в Воронеже были временно эвакуированы в пункт временного размещения на базе школы после падения обломков БПЛА. Причиной стало частичное обрушение лестничной клетки на одном из этажей здания.

Помимо этого, в результате атаки дронов в одном из административных зданий возник пожар, но он был оперативно ликвидирован. Кроме того, перебои с электричеством наблюдались на нескольких улицах города из-за повреждения ЛЭП.

