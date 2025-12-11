Собянин: пресечена еще одна попытка атаки БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили дрон, который направлялся в сторону Москвы, в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

На месте падения фрагментов беспилотника задействованы экстренные службы.

Атака БПЛА на Москву началась вечером 10 декабря. К настоящему времени уничтожено как минимум 32 дрона.

Из-за этого столичные аэропорты отменили, задержали и перенаправили 133 рейса. В аэропорту Шереметьево были задержаны 44 рейса, а 22 рейса отменены. В аэропорту Домодедово задержали 6 рейсов, один рейс был перенаправлен в другой аэропорт.

Кроме того, во Внуково задержали 45 рейсов, 10 рейсов перенаправили и два рейса отменили. В аэропорту Жуковский задержали три рейса.

"Аэрофлот" также предупредил пассажиров о корректировке расписания своих рейсов. Некоторые рейсы будут перенесены на другое время, а часть отменена.

