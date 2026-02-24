Мужчина насмерть сбил женщину и зарубил отца топором в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Алтайском крае мужчина насмерть сбил 63-летнюю женщину, а затем зарубил отца топором. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Кулунда. После ДТП 40-летний нарушитель направился к своему отцу и попросил его взять вину на себя. Родитель отказался, после чего сын схватил топор и ударил отца по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался.

Правоохранители задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело, также проводятся следственные действия.

