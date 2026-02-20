Женщина в Тамбовской области бросила новорожденного в лесу, завернув в простынь

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина в Тамбовской области бросила новорожденного ребенка, завернув его в простынь и плотный полимерный пакет. Ей предъявлено обвинение по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", сообщила пресс-служба СУ СК России по области.

По версии следствия, 34-летняя обвиняемая родила ребенка 16 февраля по месту жительства, а затем отнесла его в лесной массив.

Пакет с телом младенца обнаружила другая женщина, она сообщила об этом в полицию. По делу назначен ряд экспертных исследований, включая судебно-медицинскую экспертизу и экспертизу по исследованию ДНК. Следователи работают над установлением всех обстоятельств инцидента.

Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемую под домашний арест.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде было возбуждено дело об убийстве после обнаружения тела младенца в отходах, которые мусоровоз привез в цех по переработке. В прокуратуре уточнили, что тело было найдено работником мусороперерабатывающего комбината возле деревни Сахарово.

