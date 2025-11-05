В Челябинске арестована обвиняемая в убийстве дочери, найденной в диване

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве дочери, тело которой было найдено в диване, передает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Калининский районный суд города избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2026 года.

Тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами было найдено 3 ноября в одной из квартир дома в Челябинске. По версии следствия, 43-летняя женщина арендовала квартиру с ребенком, но через некоторое время сообщила о выселении. Именно владелец квартиры обнаружил тело девочки.

Как выяснили журналисты, ребенок был завернут в целлофановый черный пакет, следов крови следователи в квартире не обнаружили. Судмедэксперты определили, что девочку убили за 10 дней до момента обнаружения тела.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Спустя время удалось установить, что мать ребенка находится в Башкирии, куда она приехала примерно месяц назад. По информации СМИ, в момент задержания она находилась в нетрезвом состоянии.

Свою вину женщина не признала. Он также не говорит, кто мог быть причастен к убийству ребенка. Иногда у нее случается истерика, она часто плачет из-за смерти дочери.

