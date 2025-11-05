RT: подозреваемая в убийстве дочери в Челябинске прожила с телом ребенка не менее недели

Фото: телеграм-канал "Следком"

Женщина, которая подозревается в убийстве собственной дочери в Челябинске, жила не менее недели с телом, спрятанным в диване. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в полиции.

Тело пятилетней девочки с колото-резанными ранами было найдено 3 ноября в одной из квартир дома в Челябинске. По версии следствия, 43-летняя женщина арендовала квартиру с ребенком, однако через некоторое время она сообщила о выселении. Именно владелец квартиры обнаружил мертвого ребенка в диване.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Спустя время установили, что подозреваемая в совершении данного преступления находится в Башкирии. Туда она приехала примерно месяц назад. Мать девочки задержали. По данным СМИ, в тот момент женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Свою вину мать девочки в совершении данного преступления не признала. Несмотря на это, женщина не сообщает, кто мог быть причастен к убийству ребенка. Иногда у нее случается истерика, она часто плачет из-за смерти дочери.

Также издание выяснило, что у матери девочки были проблемы с долгами. Она заняла у знакомых деньги, которые не могла вернуть. В Челябинске женщина планировала работать массажистом и мастером маникюра.

Следователи уже нашли отца девочки и уведомили его о смерти ребенка. Однако тот пока не проявляет интереса к произошедшему. Скоро мужчину допросят, в том числе для того, чтобы определить, какие отношения были у него с задержанной.

Кроме того, журналисты выяснили, что мертвая девочка была завернута в целлофановый черный пакет. Иных следов крови следователи не обнаружили в квартире. Судмедэксперты определили, что ребенка убили за 10 дней до момента обнаружения тела.

