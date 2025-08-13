Жительница Бурятии пойдет под суд за убийство двухмесячного сына

Фото: Следственный комитет РФ

В Бурятии местную жительницу будут судить за убийство двухмесячного сына. Об этом говорится в телеграм-канале регионального СУ СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел в Улан-Удэ в ночь на 9 октября 2024 года. Злоумышленница, разозлившись на плачущего младенца, ударила его по лицу, после чего сделала ему множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. Спустя некоторое время после случившегося ребенок скончался.

"Позже женщина попыталась скрыться, но оперативно была задержана в жилище у знакомого. В ходе допросов она заявила, что причинила смерть ребенку на фоне послеродовой депрессии и в состоянии аффекта", – говорится в сообщении.

В СК отметили, что по итогам психолого-психиатрической судебной экспертизы было доказано, что обвиняемая отдавала отчет своим действиям. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего, совершенного с особой жестокостью.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об истязании против жительницы Лебедянского района Липецкой области, которая снимала на видео, как жестоко обращается с детьми. По версии СК, мать применяла психическое насилие в отношении четырех детей в возрасте от 6 до 10 лет, нецензурно высказываясь в их адрес, оскорбляя и унижая их.

В появившемся в Сети ролике видно, как жительница Липецкой области угрожает залить кипятком несовершеннолетних вместо того, чтобы накормить завтраком, а одного из них вынуждает взять нож, чтобы якобы убить собаку.

