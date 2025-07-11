Омбудсмен Мишонова: в семье избитого в Видном мальчика издевались над детьми

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В семье избитого в Видном мальчика издевались над всеми детьми, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

Она обратила внимание, что отчим, находящийся в инвалидной коляске, и мать систематически избивали детей. Одному из них, Богдану, "больше всего доставалось", отметила омбудсмен.

"Как мне сказал мальчик, мать била почти ежедневно, била всем, чем придется, поливала кипятком", – подчеркнула Мишонова.

По ее словам, ребенок прихрамывает на одну ногу, на его теле есть синяки и гематомы, а на руках – ожоги. При этом соседи семьи не сообщали об издевательствах над детьми.

Отчиму следователи ранее предъявили обвинение в покушении на убийство ребенка. Он несколько раз ударил битой по голове сына сожительницы. Его мать не обратилась за медпомощью и не сообщила об инциденте в полицию. Правоохранители узнали об инциденте благодаря видеоролику в Сети.

На допросе злоумышленник сознался в своих действиях и признал вину. Следователи намерены просить суд арестовать обвиняемого. Против матери потерпевшего ребенка завели уголовное дело, она подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

К настоящему моменту органы опеки изъяли детей у семьи. Они направлены в медицинское учреждение для проведения обследования и оценки состояния здоровья. Также следователи осмотрели место происшествия, изъяли биту и другие предметы.