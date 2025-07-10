СК проверит информацию о насилии над мальчиком в реабилитационном центре Подмосковья

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад в связи с публикацией в Сети информации о нарушении прав ребенка в реабилитационном центре в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СМИ сообщали, что мама 11-летнего мальчика из Волгоградской области обратилась к Бастрыкину в связи с жестоким обращением с ее сыном в одном из реабилитационных центров Подмосковья. По ее словам, ей не давали общаться с ребенком по телефону, у него возникли проблемы с желудком, а по всему телу были обнаружены синяки.

По данному факту ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал в скором времени представить доклад о ходе расследования.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления в пяти районах Дагестана. В больницу обратились 110 местных жителей, в том числе дети в возрасте от 3 до 14 лет.