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30 июня, 16:05

Происшествия

СК возбудил уголовное дело после массового отравления на выпускном в Перми

Фото: 123RF/blinow61

Уголовное дело возбуждено после информации о массовом отравлении молодых людей на выпускном балу в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В Сети появились данные, что 25 июня несколько граждан обратились в больницы с признаками пищевого отравления. Некоторые СМИ уточняли, что подобные симптомы зафиксированы более чем у 30 выпускников. Это произошло после посещения ими банкетного зала, который находится в Ленинском районе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи планируют выяснить все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, региональное управление Роспотребнадзора уже начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, случаи острой кишечной инфекции (ОКИ) могут быть связаны с употреблением кулинарной продукции в зале White Hall. Эксперты уже взяли образцы еды. Также проводится комплекс лабораторных исследований.

Одна из пострадавших Карина, которая находилась на выпускном брата со своей матерью, рассказала в беседе с "Газетой.ру", что в банкетном зале им подавали отвратительное мясо.

"В меню был салат цезарь, стейк с картофелем, курицу филе подавали желающим, овощную, рыбную нарезки и сырная тарелка. Еще была большая общая тарелка оливье. За столиком сидели по восемь человек. Салат был обычный", – отметила она.

Девушка подчеркнула, что из всего меню вопросы у нее были только к мясу. По ее словам, оно выглядело как искусственное. Брат Карины также рассказал своей сестре, что мясо разваливалось, как паштет, а его вкус был не как у горячего мяса со сковороды или духовки. Молодой человек указал на присутствовавший химический вкус. Кроме того, он сообщил своей сестре, что больше половины его сверстников отравились.

Карина добавила, что после мероприятия у нее появилась температура, а у брата-выпускника – боль в животе. При этом у их матери, которая тоже находилась в заведении, не выявлено никаких симптомов отравления.

В настоящее время региональная прокуратура взяла на контроль установление причин случившегося в Перми, а также результаты эпидемиологического расследования.

В свою очередь, представители заведения заявили, что не стали приостанавливать работу после произошедшего, так как мероприятия были заранее оплачены. Также, по их словам, некоторые родители приносили на празднование выпускных свою еду.

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