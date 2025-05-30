Уголовное дело возбуждено после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

Фото: телеграм-канал "Мостурфлот | Речные круизы"

Уголовное дело возбуждено после отравления пассажиров на теплоходе "Михаил Булгаков", сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Следственным отделом ЛУ МВД России на водном транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий")", – уточнили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверок находятся на контроле в прокуратуре. Также ММТП контролирует вопросы соблюдения прав пассажиров теплохода.

Ранее несколько человек в ходе круиза Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва почувствовали себя плохо и были сняты с рейса в Угличе. После инцидента прокуратура начала проверку.

В Роспотребнадзоре рассказали, что всего в период с 19 по 28 мая за медпомощью обратились свыше сотни пассажиров. В ходе проверки судна сотрудники ведомства выявили норовирус. Также на самом корабле зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических норм – к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции и без медкнижек.

