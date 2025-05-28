Прокуратура начала проверку после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

Фото: телеграм-канал "Мостурфлот | Речные круизы"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после новостей об отравлении пассажиров теплохода "Михаил Булгаков". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ писали, что во время круиза Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва некоторых пассажиров сняли с рейса в Угличе из-за плохого самочувствия.

Ситуация находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, санитарно-эпидемиологическое расследование организовало и управление Роспотребнадзора по Ярославской области. Специалисты проверяют случаи острой кишечной инфекции (ОКИ) у пассажиров. Для этого были отобраны пробы пищевой продукции.

В компании "Мостурфлот" также прокомментировали ситуацию, заявив, что противоэпидемиологические мероприятия были проведены по жалобе одного из туристов.

"На теплоходе фиксировались единичные случаи недомогания туристов с подозрением на ротавирусную инфекцию. На борту теплохода после первого же обращения туриста на недомогание незамедлительно были усилены санитарно-эпидемиологические меры", – говорится в телеграм-канале организации.

Уточняется, что двоим пассажирам было предложено пройти терапию в медучреждении Углича, однако они отказались. Сейчас обстановка на борту теплохода спокойная. По завершении круиза будет проведена дополнительная санитарная обработка.

В компании подчеркнули, что все продукты питания приобретаются у сертифицированных поставщиков с необходимыми проверками. Весь персонал проходит инструктаж и имеет необходимые квалификационные удостоверения.

Ранее во Владивостоке 14 студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) были госпитализированы из-за острого кишечного отравления. Они обратились за медпомощью 21 мая. По данному факту прокуратура начала проверку.

До этого 6 взрослых и 39 детей отравились, пообедав в столовых двух школ в Омске. Инцидент произошел 22 апреля в учреждениях № 8 и 90. Происшествием заинтересовались следователи.