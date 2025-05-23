LADBible: британке удалили 13 органов после пищевого отравления

Фото: ladbible.com

В Британии женщине удалили 13 органов после пищевого отравления, передает портал LADBible.

Британка отравилась на корпоративном ужине. Но в отличие от своих коллег, которые смогли быстро восстановиться, женщина продолжала плохо себя чувствовать на протяжении нескольких месяцев.

В результате приема антибиотиков и консультаций с медиками ей назначили компьютерную томографию, которая показала множественные образования в брюшной полости. После биопсий женщине диагностировали псевдомиксому брюшины – крайне редкий вид рака, когда внутри брюшной полости накапливаются слизь и опухолевые клетки.

Образования успели распространиться и "прирасти" к поверхности других внутренних органов, из-за чего британке потребовались две сложные операции, во время которых было удалено 13 органов и частей тела, включая яичники, матку, толстую кишку и часть желудочно-кишечного тракта.

Теперь женщине необходимо принимать до 60 таблеток в день для компенсации утраченных функций организма. Кроме того, врачи провели ей процедуру HIPEC, во время которой в брюшную полость вводится нагретый раствор химиотерапевтических препаратов для уничтожения оставшихся раковых клеток.

После восьми курсов химиотерапии болезнь женщины не отступила. Она прошла еще один возможный экспериментальный курс лечения, который лишь вызвал тяжелые побочные эффекты, из-за чего терапия была завершена.

Несмотря на это, британка приняла решение не сдаваться и активно бороться за качество жизни, повышая осведомленность людей о своем редком заболевании.

"Я пытаюсь жить максимально нормально, хотя и с поправками. Я каталась на серфе, летала на воздушном шаре, пробовала собачьи упряжки. Сейчас я приняла участие в 90-километровой велогонке, чтобы собрать средства для фонда Pseudomyxoma Survivor", – поделилась она.

Ранее пожилой житель турецкой Коньи Рахми Карадемир после операции забыл родной язык и заговорил на датском впервые за 10 лет.

По данными СМИ, врачи прооперировали колено 67-летнему отцу семи детей. Через два дня у мужчины произошел паралич правой руки и ноги, он перестал разговаривать. Медики выяснили, что у Карадемира закупорена крупная артерия в мозгу. Они удалили сгусток, и жалобы пропали, однако турок внезапно начал говорить на датском.

Карадемир жил в Дании 20 лет, после чего вернулся в Конью, где живет уже 10 лет.