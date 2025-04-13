CNN Brasil: экс-президент Бразилии Жаир Болсонару перенес операцию

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Бывшему бразильскому президенту Жаиру Болсонару провели операцию, передает телеканал CNN Brasil со ссылкой на заявление медучреждения.

По информации издания, у политика сохранилась кишечная непроходимость.

"Команды по общему согласию выбрали хирургическое лечение. В настоящее время ему проводят хирургическую процедуру диагностической лапаротомии", – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Болсонару доставили в больницу с болями в животе.

Проблемы со здоровьем у Болсонару возникли после покушения, которое было совершено в 2018 году во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору. Тогда политик получил ножевое ранение, затронувшее сразу несколько внутренних органов – печень, легкое и кишечник.