Президента Южной Осетии Гаглоева выписали из больницы

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев выписан из больницы во Владикавказе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Врачи отмечают, что его самочувствие стабильное. Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением", – отметил Меняйло.

О том, что президент Южной Осетии был госпитализирован с гипертоническим кризом, стало известно 6 марта. При этом пресс-секретарь руководителя республики Наталья Босикова говорила, что Гаглоев проходил медицинское обследование.

Спустя время врачам удалось купировать гипертонический криз у Гаглоева. Ему было выполнено эхокордиографическое исследование сердца.