Президент Южной Осетии госпитализирован с гипертоническим кризом

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован с гипертоническим кризом. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Босикова.

По ее словам, он находится в республиканской клинической больнице Владикавказа. Босикова уточнила, что состояние главы государства оценивается как стабильное.

"Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводятся обследования в соответствии со стандартами оказания медпомощи", – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Немногим ранее Босикова указала, что Гаглоев проходит медицинское обследование во Владикавказе. У него запланирован осмотр врача, беспокоиться не о чем, заверила пресс-секретарь главы Южной Осетии.

В свою очередь, телеграм-каналы писали, что президент Южной Осетии был госпитализирован якобы с подозрением на инфаркт. Источники утверждали, что Гаглоев почувствовал себя плохо 6 марта и сотрудники скорой помощи доставили его в кардиологическое отделение республиканской клинической больницы.

