Глава Южной Осетии Гаглоев проходит медобследование во Владикавказе

Фото: presidentruo.org

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев проходит медицинское обследование во Владикавказе. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Босикова, передает агентство РЕС.

Она уточнила, что у Гаглоева запланирован осмотр врача, беспокоиться не о чем.

Ранее телеграм-каналы писали, что президент Южной Осетии был госпитализирован якобы с подозрением на инфаркт. Источники утверждали, что Гаглоев почувствовал себя плохо 6 марта и сотрудники скорой помощи доставили его в кардиологическое отделение Республиканской клинической больницы.

Тем временем российский актер Евгений Миронов назвал слухи о своей госпитализации смешными и удивительными. Некоторые СМИ сообщали, что у артиста возникли проблемы с сердцем, из-за чего он якобы попал в больницу.

Миронов рассказал, что недавно проходил ежегодный чекап, который показал, что все медицинские показатели у него в норме.