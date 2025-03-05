Жена Эммануила Виторгана опровергла проблемы со здоровьем у актера

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина заявила в беседе с Агентством "Москва", что информация, которая появилась в СМИ об ухудшении состояния здоровья ее мужа, не соответствует действительности.

"Вранье! Ничего подобного нет", – сообщила она.

По словам жены Виторгана, народный артист России чувствует себя хорошо и накануне был целый день на репетициях. Сейчас, как рассказала супруга актера, он уехал на утренник к детям, а затем отправится на съемки.

"Целый день будет работать. Разве человек с болезнями может целыми днями сниматься и репетировать? Чушь какую-то написали", – заключила жена Виторгана.

При этом различные телеграм-каналы ранее сообщали, что врачи обнаружили у актера изменения печени, поджелудочной железы и селезенки. Именно поэтому ему якобы посоветовали бросить пить и курить, чтобы уменьшить нагрузку на органы.

Накануне супруга Виторгана также опровергла информацию, которая появилась в телеграм-каналах о госпитализации своего мужа из культурного центра на Остоженке из-за проблем с сердцем. По ее словам, муж на тот момент был на репетиции.

