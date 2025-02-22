Народная артистка РФ Наталия Егорова опровергла сообщения о проблемах со здоровьем

Фото: Агентство "Москва"

Народная артистка РФ Наталия Егорова заявила, что информация в СМИ об ухудшении состояния ее здоровья не соответствует действительности. Ее слова передает Агентство "Москва".

"Я ни к кому не обращалась. Уже третий звонок. Кто таким занимается? Кто про меня гадости пишет? Все со мной хорошо. Я сейчас дома", – отметила актриса.

Ряд телеграм-каналов заявлял, что Егорова обратилась к врачам из-за проблем с сердцем. Указывалось, что артистке назначили дополнительное обследование.

Ранее агент актера Олега Меньшикова опровергла информацию о том, что у артиста якобы выявили онкологию. Все представления с ним в Театре имени Ермоловой пройдут согласно репертуару. Сам актер чувствует себя хорошо и выглядит прекрасно, отмечала агент.

