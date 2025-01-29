Звезда "Глухаря" Котлярский опроверг сообщения о госпитализации с потерей слуха

кадр из телесериала "Глухарь; режиссер – Гузэль Киреева; Тимур Алпатов; Рустам Уразаев; Юрий Попович; производство – Dixi Media

Актер Владислав Котлярский, известный своей ролью начальника криминальной милиции подполковника Станислава Карпова в сериале "Глухарь" и его спин-оффе "Карпов", опроверг слухи о своей госпитализации из-за потери слуха.

"Ну вы же слышите, что я вас слышу. Какие-то бездарные (новости. – Прим. ред.). У меня все хорошо", – цитирует артиста телеканал "360".

По словам Котлярского, это не первый подобный случай, однажды он читал новость о собственной смерти.

Ранее агент актера Владимира Стеклова Максим Горский развеял слухи о падении артиста в обморок в собственной квартире, из-за чего ему якобы пришлось обратиться за медицинской помощью. Агент Стеклова уточнил, что артист чувствует себя хорошо, и призвал людей не доверять слухам.

До этого в Сети распространились сообщения о том, что режиссера Павла Чухрая госпитализировали с жалобами на слабость и головокружение. Однако его супруга Мария Зверева опровергла информацию, заявив, что он жив и здоров.