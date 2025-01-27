Супруга Василия Ливанова рассказала, что актер находится в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист РСФСР Василий Ливанов госпитализирован, рассказала Агентству "Москва" его супруга Елена Ливанова.

Она уточнила, что у ее мужа все хорошо и он лежит в обычной палате.

В свою очередь, друг актера, поэт-песенник Юрий Энтин уточнил, что причиной, по которой Ливанов оказался в больнице, стала нехватка железа.

"Василий Борисович давно болеет, и это не секрет. У него есть болезнь, из-за которой Василия постоянно кладут в больницу. У него нехватка железа в организме, поэтому периодически его отвозят туда, делают капельницы, а потом отпускают домой. Так что ничего страшного точно не произошло", – рассказал Энтин.

СМИ сообщили о госпитализации Ливанова 26 января. По словам журналистов, актер несколько дней находился в реанимации. Утверждалось, что врачи диагностировали у него расстройство кровообращения головного мозга.

До этого Ливанова экстренно увозили в больницу в декабре прошлого года. По данным СМИ, Ливанову удалили тромб, который закупорил артерию руки. Позже невестка актера Екатерина подтвердила его экстренную госпитализацию и операцию. Она рассказала, что врачи удалили у артиста кровяной сгусток. Уже 13 декабря Ливанова выписали из больницы с хорошим самочувствием.