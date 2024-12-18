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18 декабря, 08:23

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Актера Бориса Щербакова могут выписать из больницы перед Новым годом

Жена Бориса Щербакова рассказала, когда актера могут выписать из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народного артиста РФ Бориса Щербакова могут выписать из больницы перед Новым годом, рассказала Агентству "Москва" его жена Татьяна Бронзова.

По ее словам, артист чувствует себя нормально и идет на поправку.

"Выписка будет нескоро. Вероятно, Борю выпишут только перед Новым годом. Сейчас с ним все нормально, он восстанавливается", – сказала Бронзова.

О госпитализации Щербакова стало известно в начале декабря. Как утверждали журналисты, у актера выявлены перелом лицевой кости и сотрясение мозга после неудачного падения. Супруга Щербакова подтвердила его госпитализацию, однако другие подробности приводить не стала.

Позже Щербаков-младший рассказал, что отца успешно прооперировали, его самочувствие улучшилось и он идет на поправку. Сын опроверг информацию о том, что у артиста якобы нашли пневмонию и перевели его в реанимацию.

"Звезды советского экрана": Борис Щербаков

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