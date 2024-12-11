Сын Бориса Щербакова рассказал о самочувствии актера

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Российский актер Борис Щербаков идет на поправку после проведенной операции, рассказал сын артиста Василий.

"Поправляется после операции. Все своим чередом, все по плану", – передает ТАСС его слова.

О госпитализации артиста стало известно в начале декабря. СМИ писали, что у него выявлены перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга после неудачного падения. В свою очередь, супруга Щербакова подтвердила, что актер находится в больнице, однако другие подробности она приводить не стала.

Позже сын актера заявил, что Щербакова успешно прооперировали в Москве, после чего его самочувствие улучшилось.