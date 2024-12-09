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09 декабря, 17:09

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Актер Борис Щербаков успешно прооперирован в Москве

Сын Бориса Щербакова рассказал о проведении операции у актера

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народного артиста России Бориса Щербакова успешно прооперировали в столице. Об этом Агентству "Москва" заявил сын актера Василий Щербаков.

По словам собеседника агентства, Щербакову провели операцию по восстановлению скулы. Сейчас он чувствует себя хорошо, уточнил Щербаков-младший.

"Ждем его полного восстановления", – добавил сын актера.

Сообщения о госпитализации Щербакова появились вечером 5 декабря. По заявлениям журналистов, у артиста выявлены перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга после неудачного падения.

В свою очередь, госпитализацию Щербакова подтверждала его супруга Татьяна Бронзова. По ее словам, от происходящего у нее "подскочило давление", однако она выражала уверенность, что с мужем все будет хорошо. При этом подробности она никакие привела.

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