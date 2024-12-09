Актер Борис Щербаков успешно прооперирован в Москве

09 декабря, 17:09Культура
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Народного артиста России Бориса Щербакова успешно прооперировали в столице. Об этом Агентству "Москва" заявил сын актера Василий Щербаков.
По словам собеседника агентства, Щербакову провели операцию по восстановлению скулы. Сейчас он чувствует себя хорошо, уточнил Щербаков-младший.
"Ждем его полного восстановления", – добавил сын актера.
Сообщения о госпитализации Щербакова появились вечером 5 декабря. По заявлениям журналистов, у артиста выявлены перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга после неудачного падения.
В свою очередь, госпитализацию Щербакова подтверждала его супруга Татьяна Бронзова. По ее словам, от происходящего у нее "подскочило давление", однако она выражала уверенность, что с мужем все будет хорошо. При этом подробности она никакие привела.