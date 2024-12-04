Актер "Квартета И" Демидов ответил на слухи об инвалидности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер театра "Квартет И" Александр Демидов опроверг появившуюся в СМИ информацию об инвалидности из-за проблем с почками. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на комментарий артиста.

В разговоре с изданием Демидов рекомендовал журналистам оценивать его творчество, а не фейковую информацию о его здоровье, так как СМИ выдумывают "всякую ерунду". Актер также предположил, что им просто не о чем было писать.

"Со мной все в порядке. У меня премьера на выпуске", – уточнил артист.

Ранее представитель народной артистки России Ирины Муравьевой опроверг информацию, которая появилась в СМИ о якобы госпитализации актрисы в связи с жалобами на резкие боли в животе. При этом издания писали, что Муравьевой посоветовали пройти обследование. По его словам, актриса фильмов "Москва слезам не верит" и "Карнавал" находится дома и чувствует себя хорошо.

