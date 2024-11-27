Телеведущего Юрия Николаева выписали из больницы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народного артиста РФ Юрия Николаева выписали из больницы, сообщает Агентство "Москва".

Телеведущий рассказал, что в данный момент находится дома и чувствует себя хорошо.

"Со мной все хорошо. Скоро окончательно восстановлюсь. И передаю всем спасибо за поддержку", – сказал он.

О госпитализации Николаева стало известно 12 ноября. Он рассказывал, что попал в больницу с воспалением легких. По данным СМИ, еще за несколько дней до госпитализации телеведущий терял сознание и жаловался на плохое самочувствие.

Позже сам Николаев рассказывал, что чувствует себя гораздо лучше.

