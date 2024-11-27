27 ноября, 12:42Культура
Телеведущего Юрия Николаева выписали из больницы
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Народного артиста РФ Юрия Николаева выписали из больницы, сообщает Агентство "Москва".
Телеведущий рассказал, что в данный момент находится дома и чувствует себя хорошо.
"Со мной все хорошо. Скоро окончательно восстановлюсь. И передаю всем спасибо за поддержку", – сказал он.
О госпитализации Николаева стало известно 12 ноября. Он рассказывал, что попал в больницу с воспалением легких. По данным СМИ, еще за несколько дней до госпитализации телеведущий терял сознание и жаловался на плохое самочувствие.
Позже сам Николаев рассказывал, что чувствует себя гораздо лучше.