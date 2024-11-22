Ведущий Юрий Николаев рассказал о своем состоянии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист РФ Юрий Николаев чувствует себя хорошо, но все еще остается в больнице. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам телеведущего, ему уже намного лучше. Он находится в обычной палате.

Николаева доставили в одну из столичных клиник 12 ноября после того, как он упал в обморок. По информации СМИ, телеведущий почувствовал себя плохо 9 ноября в собственной квартире на Саввинской набережной, а затем потерял сознание и ударился головой. Второй раз народный артист РФ якобы упал в обморок 10 ноября, жалуясь также на плохое самочувствие.

Спустя время Николаев сообщил, что был госпитализирован с воспалением легких. Он также рассказал, что его выпишут из больницы к концу недели. Народный артист РФ также отметил, что чувствует себя хорошо и его ничего не беспокоит.