Телеведущего Юрия Николаева скоро могут выписать из больницы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев сообщил, что скоро его могут выписать из больницы. Об этом он заявил Агентству "Москва".

"Чувствую себя хорошо. Конечно, сегодня (14 ноября 2024 года. – Прим. ред.) уже лучше", – рассказал он о своем состоянии.

Николаева доставили в одну из московских больниц 12 ноября после обморока. СМИ утверждали, что телеведущий почувствовал недомогание 9 ноября в своей квартире на Саввинской набережной, после чего упал в обморок и ударился головой. Второй раз артист якобы потерял сознание 10 ноября, а также жаловался на плохое самочувствие.

Спустя время Николаев рассказал, что попал в больницу с воспалением легких. Информацию о том, что у него диагностировали коронавирус, он опроверг.