Супруга Ливанова поделилась состоянием актера

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

С народным артистом РСФСР Василием Ливанов "все в порядке", критической ситуации в его состоянии нет. Об этом в беседе с ТАСС рассказала супруга актера Елена Ливанова.

"Я очень стараюсь, чтобы он действительно был под наблюдением врачей, чтобы ничего не произошло непредвиденного", – сказала она.

Ливанова подчеркнула, что ее супруг – "человек в возрасте, и это все естественно".

О госпитализации актера в реанимацию 12 ноября сообщила его невестка Екатерина. По ее словам, он почувствовал себя не очень хорошо. В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, в свою очередь, оценили состояние народного артиста как средней тяжести.

Позже друг Ливанова поэт-песенник Юрий Энтин назвал госпитализацию актера рядовой. Он уточнил, что у Ливанова периодически скачет давление, его помещают в реанимацию, стабилизируют и отпускают домой. Энтин также сообщил, что не знает о желудочно-кишечном кровотечении у актера, о котором заявили некоторые СМИ.