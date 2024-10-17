Супруга Василия Ливанова заявила об отсутствии у актера онкологии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла информацию СМИ о том, что у ее мужа обнаружили онкологическое заболевание, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, эти сообщения не соответствуют действительности, актер чувствует себя хорошо и потихоньку восстанавливается.

"Он лечится на дому. А по поводу сообщений об онкологии ничего сказать не могу. Не понимаю, почему об этом пишут. Советую не верить этим слухам", – сказала Ливанова.

Между тем некоторые телеграм-каналы сообщали об обнаружении злокачественной опухоли у Ливанова. Отмечалось, что опухоль находится в области малого таза и не угрожает жизни артиста.

Ранее Ливанов был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

15 октября в медучреждении, где находился артист сообщили, что врачи зафиксировали улучшения состояния его здоровья. Немногим позже сын Ливанова Борис рассказал о выписке отца из больницы. Ливанов-младший также подчеркнул, что актер находится дома на амбулаторном лечении.