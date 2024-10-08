В НИИ имени Склифосовского сообщили об улучшении состояния Василия Ливанова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, но его состояние улучшилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Накануне родственники Ливанова сообщили, что артист чувствует себя хорошо, а сообщения об остановке его сердца не соответствуют действительности.

В конце сентября стало известно, что Ливанов попал в больницу с инсультом. При этом его супруга Елена не стала опровергать или подтверждать эту информацию.

3 октября появилась информация о том, что Ливанова доставили в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в отделение неврологии. Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

