Невестка Ливанова: госпитализированный артист чувствует себя хорошо

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Родственники госпитализированного народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова сообщили, что артист чувствует себя хорошо.

При этом сообщения об остановке его сердца не соответствуют действительности, заявила в беседе с ТАСС невестка артиста Екатерина Ливанова.

По ее словам, она переписывалась со своей дочерью, внучкой актера, ночью. В ходе беседы она сказала матери, что с ее дедушкой "все хорошо".

Однако в настоящий период связаться с Ливановым нельзя, поскольку он все еще находится в больнице, подчеркнула собеседница агентства.

"Все хорошо. У внучки Евы вчера было хорошее настроение. Они все переживают, бабушка, дедушка, она с ними живет, и у нее было хорошее настроение, переписывалась с ней поздно вечером, все окей", – рассказала невестка Ливанова.

В конце сентября стало известно, что Ливанов попал в больницу с инсультом. При этом его супруга Елена не стала опровергать или подтверждать эту информацию.

3 октября появилась информация о том, что Ливанова доставили в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в отделение неврологии.

Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

