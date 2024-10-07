Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 16:58

Культура
Главная / Новости /

Невестка Ливанова: госпитализированный артист чувствует себя хорошо

Родственники госпитализированного Василия Ливанова рассказали о самочувствии артиста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Родственники госпитализированного народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова сообщили, что артист чувствует себя хорошо.

При этом сообщения об остановке его сердца не соответствуют действительности, заявила в беседе с ТАСС невестка артиста Екатерина Ливанова.

По ее словам, она переписывалась со своей дочерью, внучкой актера, ночью. В ходе беседы она сказала матери, что с ее дедушкой "все хорошо".

Однако в настоящий период связаться с Ливановым нельзя, поскольку он все еще находится в больнице, подчеркнула собеседница агентства.

"Все хорошо. У внучки Евы вчера было хорошее настроение. Они все переживают, бабушка, дедушка, она с ними живет, и у нее было хорошее настроение, переписывалась с ней поздно вечером, все окей", – рассказала невестка Ливанова.

В конце сентября стало известно, что Ливанов попал в больницу с инсультом. При этом его супруга Елена не стала опровергать или подтверждать эту информацию.

3 октября появилась информация о том, что Ливанова доставили в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в отделение неврологии.

Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

Читайте также


культура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика