Директор "Ленкома" Варшавер сообщил, что чувствует себя хорошо и выздоравливает

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заслуженный работник культуры РФ, директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер рассказал, что чувствует себя хорошо и продолжает работать над спектаклями.

"Иду на поправку. Сейчас нахожусь дома. Но мы продолжаем готовиться к премьерам. Сегодня привезут декорации к предстоящему спектаклю", – цитирует его Агентство "Москва".

Ряд СМИ сообщили об экстренной госпитализации Варшавера 3 октября. Предполагалось, что причиной для этого послужила пневмония. Журналисты утверждали, что директор "Ленкома" находился в состоянии средней тяжести.

Между тем в реанимации остается российский киноактер и режиссер Василий Ливанов. В конце сентября стало известно, что он попал в больницу с инсультом.

В НИИ имени Склифосовского заявили, что Ливанов находится в тяжелом состоянии.

