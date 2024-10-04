"Известия": актер Александр Збруев госпитализирован в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Актер, народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован в Москве, пишет газета "Известия", ссылаясь на свой источник.

По словам собеседника издания, 86-летний артист попал в больницу из-за плохого самочувствия. Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые выясняют причину его недомогания.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что актера Константина Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Отмечалось, что медики якобы диагностировали у него гипертонию с преимущественным поражением сердца. Журналисты назвали вероятной причиной заболевания ревматическое поражение сердца.

Однако сам артист опроверг эти слухи. Хабенский заявил, что с ним все в порядке. Кроме того, он назвал фантазиями диагноз "гипертония с преимущественным поражением сердца".