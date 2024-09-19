Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер Константин Хабенский опроверг слухи о своей госпитализации в беседе с SHOT.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что актера госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Отмечалось, что медики якобы диагностировали у него гипертонию с преимущественным поражением сердца. Журналисты назвали вероятной причиной заболевания ревматическое поражение, которое оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и суставы. А также не исключили остеопороз.

Сам Хабенский заявил, что с ним все в порядке. Кроме того, он назвал фантазиями диагноз "гипертония с преимущественным поражением сердца".

В свою очередь, источник в окружении актера также опровергла слухи о его госпитализации.

"Я вообще даже вопроса не понимаю. Сегодня с ним интервью вышло на Первом канале", – приводит слова источника RT.

Между тем народный артист РФ Бедрос Киркоров опроверг слухи о своей операции. По его словам, никаких операций в последнее время не переносил и чувствует себя нормально. Соответствующие слухи появились в конце августа. Госпитализацию артиста на тот момент подтвердила представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.