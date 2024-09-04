В Малом театре сообщили, что актер Валерий Афанасьев чувствует себя хорошо

Фото: maly.ru

Народный артист России Валерий Афанасьев чувствует себя хорошо, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о проблемах со зрением у актера. Об этом Агентству "Москва" сообщила директор Государственного академического Малого театра России Тамара Михайлова.

Михайлова уточнила, что опубликованная в телеграм-канал Mash информация о возможной отмене спектаклей с участием Афанасьева из-за его проблем со зрением не соответствует действительности. В СМИ заявляли, что актер якобы ослеп на один глаз.

"Все спектакли пройдут по расписанию", – сказала директор Малого театра.

Ранее в Сети появилась информация, что певца Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии. Супруга Буйнова Елена тогда опровергла слухи и сказала, что ее муж планирует очередное выступление на сцене. Также она обвинила создающих такие публикации людей.

