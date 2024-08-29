Певец Буйнов снял видео после слухов о госпитализации из-за рецидива онкологии

Фото: телеграм-канал "Александр Буйнов"

Певец Александр Буйнов снял видео за рулем автомобиля. Ролик опубликован в телеграм-канале исполнителя на фоне слухов о его госпитализации.

"Снимаю видео, хотя мне жутко неудобно. Еду на съемки клипа, и концерт еще сегодня. Московское время – 14:25. Вот. Я сам за рулем. Естественно", – сказал Буйнов.

По словам певца, он даже не читал публикации, по которым его уже увезли в больницу. Он также рассказал, что до этого самостоятельно приехал домой со съемок для Первого канала. Он пожелал своим друзьям здоровья, а своим злопыхателям – "чтобы бы им стало нехорошо".

"Всем привет, все в порядке. Живите долго", – высказался Буйнов.

Ранее в Сети появилась информация, что певца госпитализировали из-за рецидива онкологии. Супруга Буйнова Елена тогда опровергла слухи и сказала, что ее муж планирует очередное выступление на сцене. Также она обвинила создающих такие публикации людей.

