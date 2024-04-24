Артист Ярмольник опроверг информацию о проблемах со здоровьем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер Леонид Ярмольник опроверг сообщения о том, что его с супругой экстренно госпитализировали, пишет RT.

"Здоров, жив-здоров, на репетиции, достали вы меня, ребята," – ответил артист.

В беседе с РИА Новости артист рассказал, что проходит ежегодный чекап.

Ранее СМИ сообщали, что Ярмольника и его жену экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Якобы актеру понадобилась скорая помощь из-за гипертонического криза, а его супруга страдает хронической сердечной недостаточностью.

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов опроверг слухи об онкологии. Артист заявил, что с ним все в порядке. Слухи о подозрении на онкологию он назвал наглой ложью.

