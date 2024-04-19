Сын Куклачева рассказал о состоянии здоровья отца

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, рассказал, что морально его отец "полон сил, здоровья и бодрости", но в физически все еще слаб. Об этом пишет RT.

По словам сына артиста, Куклачев постепенно выздоравливает. Врачи пока не дают ни положительной, ни отрицательной информации на этот счет. Артист переведен в общую палату, добавил он.

Собеседник издания отметил, что сейчас отца лучше не тревожить, чтобы он не волновался и не испытывал стресс. Артист уже начинает вставать, но быстро устает.

Он уточнил, что вчера навещал отца и тот попросил мандарины и бритву, "потому что он все-таки красивый мужчина, за эти дни он зарос". По мнению сына артиста, это говорит о том, что динамика положительная.

Между тем администратор Театра кошек Юрия Куклачева Инга Герасимова рассказала, что в больнице с артистом работает реабилитолог. Об этом сообщает газета "Известия".

Герасимова отметила, что Куклачев начал заниматься физическими нагрузками, "все идет по программе", уточнил, по словам женщины, его лечащий врач. Администратор театра подчеркнула, что массовые посещения артисту сейчас не нужны, Куклачев должен отдыхать и восстанавливаться.

12 апреля народного артиста госпитализировали с юбилейного концерта "Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни", который проходил в "Вегас Сити Холле". Причиной стали жалобы на сердце.

Куклачева прооперировали после сердечного приступа и оставили в реанимации. Во время вмешательства дрессировщику установили пять стентов. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Артиста перевели в обычную палату.