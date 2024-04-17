Юрия Куклачева перевели в обычную палату из реанимации

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Врачи перевели из реанимации в обычную палату народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене.

По словам Кардокене, динамика восстановления артиста положительная. Куклачев уже думает о работе, отметила пресс-секретарь.

12 апреля Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта "Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни", который проходил в "Вегас Сити Холле". Причиной стали жалобы на сердце.

Народного артиста РСФСР прооперировали после сердечного приступа и оставили в реанимации. Во время вмешательства дрессировщику установили пять стентов. Врачи оценивают его состояние как стабильное.