Шоу Юрия Куклачева с его участием повторят в Москве осенью

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, которого прооперировали после сердечного приступа, оставили в реанимации. Во время вмешательства дрессировщику установили пять стентов. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Ранее Куклачеву стало плохо прямо во время юбилейного концерта по случаю 75-летия. Рассказываем, что известно о самочувствии артиста и его планах на будущее.



Госпитализировали в юбилей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В пятницу, 12 апреля, в день рождения народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, его госпитализировали с юбилейного концерта "Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни", который проходил в "Вегас Сити Холле". Причиной стали жалобы на сердце.

По словам сына дрессировщика Дмитрия, артист почувствовал недомогание после первого отделения: "Он сел, сказал: "Дим, у меня что-то в груди, что-то не очень хорошо". Мужчина подчеркнул, что во время выступления Куклачев "переусердствовал" и "выдал все свои эмоции". Ему на месте оказали первую помощь и увезли в больницу.

Из-за случившегося всю программу второго отделения пришлось переделать за 15 минут, что длился антракт, добавил Дмитрий. В больнице дрессировщику поставили диагноз – "обширный инфаркт" и прооперировали.





Дмитрий сын Юрия Куклачева Операция прошла успешно, она длилась 3,5 часа, практически полночи. Он был в тяжелом состоянии, но все время в сознании. <…> Его сначала отключили, сердце остановили, а потом обратно завели.

По словам Дмитрия, в состоянии отца есть положительная динамика – в выходные он уже давал указания по работе с юбилейным шоу в свое отсутствие, сообщает телеканал "360". Несмотря на это, в понедельник, 15 апреля, дрессировщика все же решили оставить в реанимации.

"Врачи приняли решение оставить Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его активности. Сейчас народному артисту нужен покой, а в палате терапии он, скорее всего, этот режим соблюдать перестанет. Состояние Куклачева стабильно", – объяснила его представитель Ольга Кардокене.



"Я нужен России"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Юрий Куклачев и сам вышел на связь после операции. Он рассказал, что во время концерта на площадке дежурила скорая помощь, врачи которой вовремя среагировали на его ухудшившееся состояние. Дрессировщик также поделился подробностями, как прошла операция.





Юрий Куклачев народный артист РСФСР Пять стентов он (врач. – Прим. ред.) поставил. Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное – я нужен еще России, и Господь мне дает пожить.

По словам помощницы Куклачева, у артиста сейчас особая диета и ему нельзя употреблять многие продукты. "Есть просит, дают то, что положено. А еще его неотъемлемые продукты в рационе – это кефир и чернослив, он их попросил, их ему привозят", – объяснила она в беседе с "Московским комсомольцем".

Семья артиста планирует повторить юбилейный концерт с участием Куклачева в сентябре в Московском театре эстрады, но без цирковых трюков.

Представление Юрия Куклачева "Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни" проходило c 12 по 14 апреля. Выступление было приурочено к 75-му юбилею артиста. Концерты 13 и 14 апреля после госпитализации дрессировщика не отменялись, а состоялись без него. Вырученные с продажи билетов деньги пойдут в благотворительный фонд для помощи пострадавшим и семьям погибших после трагедии в "Крокус Сити Холле", рассказал сын артиста Дмитрий.

За несколько дней до своего юбилея Куклачев в интервью "Российской газете" заявил, что клоуны работают до последнего и итоги своей жизни подводят на сцене. "Это не только специфика профессии, но и смысл жизни артиста. Клоун не может перестать все время напряженно работать над тем, что еще придумать, чтобы рассмешить и порадовать людей... Просто вкалывает, сколько может. И сгорает от такого напряга", – отметил он.

