Куклачев рассказал о способности кошек лечить вибрациями

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев в беседе с Москвой 24 рассказал, что кошки впитывают в себя отрицательную энергию человека.
"У каждого животного свои особенности. У собак свои, у кошек свои. Кошки нежные, ласковые, милые и приятные. Они лечат, и это совершенно точно. Лечат вибрациями", – рассказал Куклачев.
По словам дрессировщика, эти животные "включают так называемый вибрационный моторчик", создают определенные герцы и таким образом воздействуют на организм человека.
Ранее россиянам рассказали, как определить, что питомец заразился коронавирусом. Специалисты отмечают, что если человек сам переносит COVID-19 и замечает у своей кошки или собаки такие симптомы, как сонливость, тяжелое дыхание, кашель, чихание, выделения из носа или глаз, то не исключено, что любимец тоже мог заболеть.
Следует помнить, что перечисленные симптомы могут свидетельствовать не только о коронавирусе, но и о иных респираторных инфекциях. Поэтому, чтобы подтвердить у животного диагноз, в ветеринарной клинике у него должны взять мазок из носа.
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