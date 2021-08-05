Россияне рассказали, сколько тратят на домашних питомцев в месяц

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Порядка 71% россиян тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного РИА Новости.
От 5 до 10 тысяч рублей обходится содержание питомцев для 19% граждан, принявших участие в опросе. Около 5% оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 10–20 тысяч рублей, 2% назвали сумму 20–30 тысяч рублей. От 30 до 50 тысяч рублей ежемесячно тратит на питомцев только 1% россиян, выяснили аналитики.
Три четверти респондентов также сообщили, что за последний год их расходы на домашних животных выросли из-за пандемии.
Согласно исследованию, у 80% россиян в домах и квартирах живут кошки. Больше всего таких владельцев оказалось в Северо-Западном федеральном округе. Почти половина граждан – 45% – завели собак.
У 9% россиян живут аквариумные рыбки, у 8% – хомяки, у 6% – попугаи. Также респонденты рассказали, что являются владельцами енотов, морских свинок, черепах, улиток, ежей.
Ранее москвичам объяснили, как правильно ездить с питомцами за город. Специалисты комитета ветеринарии столицы рекомендовали приобрести ошейник, капли или спрей от внешних паразитов – клещей, блох, вшей, власоедов.
Во время путешествия на автомобиле, отметили эксперты, нужно установить в салоне оптимально комфортную температуру. В прохладе питомец будет чувствовать себя лучше, но и переохлаждать его не нужно. При длительных поездках необходимо делать остановки, чтобы дать животному подышать свежим воздухом.
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